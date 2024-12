Tati Machado compartilha emoção ao descobrir a gravidez: ‘Melhor das surpresas’

A retrospectiva de 2024 para Tati Machado, 33 anos, foi de pura emoção, incluindo a descoberta de sua primeira gestação. Neste último dia do ano, ela compartilhou o vídeo do momento em que soube que estava grávida.

A apresentadora desabafou que nenhum momento de 2024 foi mais emocionante do que a descoberta de que seria mãe. Tati está à espera do primeiro filho, um menino que vai chamar Rael, fruto de seu casamento com o diretor Bruno Monteiro.

+Saiba quais foram os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo em 2024

+Ana Maria Braga diz que teve remissão total do câncer: ‘Boas notícias’

“Nenhuma retrospectiva de 2024 seria capaz de superar a melhor das surpresas para mim e para o mozão. Nosso Rael é real. Uma virada de muito amor para todos. Que 2025 seja de muitas realizações e de vida feliz. Obrigada por tudo, galera”, escreveu Tati na legenda ao publicar, no Feed do Instagram, o vídeo em que aparece verificando o resultado do teste de farmácia.

Nas imagens, a apresentadora, que faz parte do time dos programas “Encontro” e “Mais Você”, ambos da TV Globo, aparece chorando e dizendo algumas palavras, que foram encobertas pelo fundo musical escolhido por ela para esse momento, a canção “Lar”, a voz de Geovanna Jainy.