Rio – Desde que se assumiram como um casal em “A Fazenda”, reality show da TV Record, Tati Dias e Guilherme Leão fazem sexo em todos os locais da propriedade. Eles já transaram no sofá, na piscina e até na cama dos colegas.

O PlayPlus, que faz a exibição 24 horas do reality show, não transmitiu a cena no sofá. Mas, após declaração de Tati sobre o tamanho do órgão sexual de Guilherme, Lucas Viana riu e disse que até saiu do local por causa do barulho. Assustada, Tati disse que eles não chamaram atenção. “Não fizemos barulho nenhum”, disse moça, dando a entender que realmente transou com o namorado no sofá.

Não houve quem não percebesse que o casal estava fazendo sexo na piscina. Sem se incomodar com Hariany e Lucas Almeida, que também estavam no local , o segurança encostou Tati na parede e ela sentou em seu colo. Houve até um momento em que Guilherme se descuidou e mostrou mais do que devia.