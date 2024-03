Tatau, ex-Ara Ketu, lamenta morte da filha: ‘Sempre vou te amar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/03/2024 - 8:12 Para compartilhar:

O cantor e compositor Tatau, ex-Ara Ketu, lamentou nas redes sociais a morte da filha Tamilis Dórea, de 34 anos. A mulher lutava contra um tipo de câncer no sistema linfático chamado de Linfoma de Hodgkin.

“São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor”, escreveu Tatau na publicação.

Na sequência, o cantor se declarou para a filha. “Tamilis, sempre foi uma garota / mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Descanse em paz, minha filha! Sempre vou te amar”, concluiu.

Tamilis era trancista e deixa uma filha de 10 anos.

Linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin é um câncer que se origina no sistema linfático, que é uma parte do sistema imunológico, de defesa do organismo.

“Linfoma é um câncer hematológico (do sangue) assim como as leucemias. A diferença é que a leucemia tem origem na medula óssea, local onde são produzidas as células do sangue e os linfomas surgem no sistema linfático, uma rede de pequenos vasos e gânglios, que é parte do sistema circulatório e sistema imune”, esclarece o Dr. Jorge Abissamra.

O principal sintoma dos linfomas são aumentos de gânglios linfáticos no pacientes, que são as populares ‘inguas’, que acabam ficando de maneira aumentada e injustificada. Alguns pacientes também podem apresentar febre, perda de peso, cansaço e sudorese noturna.

O tratamento exige quimioterapia intravenosa. A radioterapia também pode ser prescrita pelo médico, em casos específicos, para potencializar os efeitos da quimioterapia. “Em geral, é feita uma complementação, para determinados tipos de casos”, acrescenta o chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), Ricardo Bigni. Alguns pacientes precisam fazer uso de medicamentos orais de suporte.

Em geral, os tumores do linfoma de Hodgkin se manifestam no pescoço e no tórax. Em estágios avançados, pode haver manifestações no abdômen e na medula óssea. O linfoma acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, mas também pode ocorrer em idosos.

