Tatá Werneck vence troféu ‘Paulo Gustavo de Melhor Humorista 2022’ e premia Dona Déa, mãe do ator

Humor e emoção. Foi com esse conjunto que a apresentadora Tatá Werneck subiu ao palco do ‘Domingão com Huck’ para receber o prêmio de ‘Melhor Humorista de 2022’.





Com votação popular, a categoria foi uma das diversas premiações realizadas neste domingo (25) pelo apresentador Luciano Huck. Tatá concorria com os humoristas Fábio Porchat e Paulo Vieira.

Durante sua fala de agradecimento pelo troféu, Tatá não perdeu o bom humor. Aproveitou para fazer piadas com a plateia e a própria Globo, agradeceu ao marido por sempre estar ao seu lado e entregou o prêmio para Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, como forma de agradecimento por ela mostrar tanta força ao povo mesmo com a perda de um filho.

Confira o emocionante momento:





A Tatá Werneck dando o seu prêmio para a Dona Déa, mãe do Paulo Gustavo 🥺 #MelhoresDoAno pic.twitter.com/m6MknLAhsj — Tracklist (@tracklist) December 25, 2022

