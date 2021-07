Tata Werneck sonha com Paulo Gustavo e escreve para o ator: ‘Você virou lenda’

Tata Werneck usou o Instagram para falar mais uma vez sobre o amigo Paulo Gustavo. A esposa de Rafa Vitti publicou uma série de fotos com o ator, que morreu no dia 04 de maio, vítima da Covid-19.

“Acabei de sonhar com você. De novo. Eu sonho quase todos os dias. São os momentos que me confortam. Eu falei pra uma amiga que não consigo falar sobre isso ainda. E ela me disse “mas você fala dele o dia inteiro, você sabe né?”’, escreveu Tata.

“Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi 3 amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito”, afirmou a humorista.

A mãe de Clara Maria aproveitou a publicação para reforçar o uso de máscara e a vacinação. “Vamos lembrar que: 1) Use máscara. Não importa o que digam (tem gente imbecil por aí) máscaras são fundamentais se quisermos conter a pandemia. 2) distanciamento social. 3) saiba que você, que já teve, também deve tomar cuidado e fazer PCR. Você pode estar transmitindo sem saber. O fato de já ter tido não te impede de pegar nem de passar. 3) vacinem-se. As duas doses. E até que o Brasil tenha vacinado um número suficiente de pessoas, continue usando máscara. Ou você é um egoísta que só se importa com você? Pense: se todos tivessem agindo como você nessa pandemia, ela acabaria rápido?”, alertou Werneck.

Neste domingo (04), completa-se dois meses do falecimento de Paulo Gustavo, aos 42 anos. Eternizado no papel de Dona Hermínia e tantos outros sucessos, o humorista deixou dois filhos, Romeu e Gael, além do marido, o dermatologista Thales Bretas.

