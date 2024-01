Tata Werneck se emociona ao planejar férias com a filha: ‘Razão da minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 13:50 Para compartilhar:

Com o fim da novela “Terra e Paixão”, Tata Werneck inicia sua temporada de férias. Durante o tempo de descanso, o plano da atriz é aproveitar ao máximo com a filha, Clara Maria, de 4 anos, fruto do casamento com Rafael Vitti, que também estava no elenco da trama.

Neste sábado, 20, no programa “É de Casa” (Globo), Tata não conteve a emoção ao falar sobre o assunto e mandar um recado para Clara Maria: “Minha filha, que está me assistindo: meu amor, sou tão apaixonada por você! Você é tão maravilhosa. A mamãe agora entra de férias, oficialmente, segunda-feira. Vou ficar de grude com você até você chamar um advogado e falar: ‘Não aguento mais essa mulher'”.

Por fim, a atriz destacou seu sentimento pela pequena. “Te amo muito, você é a razão da minha vida”, declarou.

