Tatá Werneck revela tentativa de extorsão e ameaças após ter conversas hackeadas

A humorista e apresentadora Tatá Werneck, de 39 anos, afirmou nas redes sociais que está sendo ameaçada e extorquida por um hacker que invadiu conversas íntimas. Ela pontuou que já fez um boletim de ocorrência.

“Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime”, escreveu a apresentadora.

Tatá, no entanto, não informou qual o tipo de conteúdo foi acessado pelo hacker e nem quais contas ou dispositivos foram invadidos.