Tata Werneck, Neymar e outros famosos celebram o Dia das Crianças com fotos de infância

6 coisas que o Lázaro de hoje diria ao Lázaro de 6 anos Sobre família: Aproveite cada momento com cada um familiar, daqui um tempinho, alguns não estarão mais para aconselhar, acalentar e contar histórias Sobre o lar: Desfrute cada momento na ilha, porque, lá no fundo você sabe que um dia sairá dela, o que não significa que ela saíra de você. Sobre profissão: Acredite naquilo que tem dentro de você. Nem que você tenha que arrumar um outro trabalho que não tem nada a ver com o que você vai exercer no futuro, mas que trará muito aprendizado e conhecerá pessoas incríveis. Sobre o amor: Siga trabalhando e não se estresse porque o destino reservou uma pessoa maravilhosa que te compreenderá e te complementará e você vai conhecer ela… trabalhando. Sobre filhos: Preste atenção em cada erro e acerto que você irá cometer, porque tudo isso será lição que você passará aos seus filhos pra que eles acertem mais que você e errem menos que você. Sobre as pessoas: Vai com calma, porém de coração aberto. O mundo nem sempre é justo, mas pessoas de muito bom coração existem e quando encontrá-las preserve-as como um diamante. Tudo isso o Lázaro de hoje também diria às meninas e aos meninos de hoje. A infância é um momento especial onde o aprendizado é muito importante pois trazemos as dores e os sabores pra vida adulta. E você o que diria para o seu “eu” criança? Na foto eu e meu primo Elton.