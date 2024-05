Tatá Werneck nega boatos de fim de casamento com Rafa Vitti

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 16:42 Para compartilhar:

A atriz Tatá Werneck usou as redes sociais neste sábado, 18, para desmentir rumores de um suposto fim de seu casamento com Rafa Vitti. Os artistas são pais de Clara Maria, de 4 anos, e estão juntos desde 2017.

“Você não se separou do Rafa não, né? Não vi mais vocês juntos nos stories”, questionou um seguidor, em uma caixa de perguntas disponibilizada por Tatá em seu Instagram.

A atriz, por sua vez, rebateu: “Nós não somos um casal que fica postando as coisas, não somos. Eu nem tenho foto com o Rafa, eu acho. Tem as fotos que eu já postei. Mas nós não somos pessoas que ficam: ‘Sextou’, e põe um dedo do pé entrelaçado com a unha tocando na taça de vinho”, brincou.

Assista: