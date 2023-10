Tatá Werneck homenageia Paulo Gustavo em aniversário de 45 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 1:00 Para compartilhar:

Tatá Werneck usou o Instagram nesta segunda-feira, 30, para prestar uma homenagem ao amigo Paulo Gustavo. O humorista, que morreu em 2021 vítima de covid-19, teria completado 45 anos.

“Te amo, meu amigo. Vou sempre lembrar da sua capacidade de fazer o mundo gargalhar. Dia do humor. Dia de Paulo Gustavo (você me zoaria porque peguei nossas fotos no Google)”, escreveu Tatá, na legenda da publicação que atraiu mais de 220 mil curtidas.

Pai de Romeu e Gael, hoje com quatro anos, Paulo Gustavo também deixou o marido, o dermatologista Thales Bretas.

