Tata Werneck homenageia elenco de ‘Vale Tudo’ e diz que quase fez teste para a novela

Tata Werneck, 41 anos, prestou uma linda homenagem a parte do elenco do remake de “Vale Tudo”, que estreia na TV Globo nesta segunda-feira, 31, e exaltou o talento de astros e estrelas do folhetim. A atriz revelou, também, que quase fez parte da trama, já que recebeu um convite para teste, porém precisou recusar devido a outros compromissos.

Em uma postagem no Instagram, a atriz compartilhou um carrossel de imagens dos principais nomes da trama, acompanhado de uma longa declaração, demonstrando entusiasmo com o que vem por aí na telinha.

“Minha torcida hoje é para que ‘Vale Tudo’ seja um sucesso! Uma reunião de atores talentosíssimos! Se dedicando demais e sabendo o tamanho da responsabilidade que tem! Que estejamos de braços abertos para as novas apresentações desses personagens que marcaram história e que vão marcar de novo!”, iniciou ela na legenda da publicação no Feed.

Tata citou nominalmente alguns artistas, fazendo elogios como pessoas e como profissionais.

“Tais Araujo, eu sou fã! Sou apaixonada por você! Você é das pessoas mais legais e talentosas que já vi! Débora Bloch, deusa e moldou uma maneira de fazer comédia no Brasil que resvala em qualquer comediante. Uma atriz impecável e não há limites para ela! Te amo! Humberto Carrão e Alice Wegmann: dos maiores talentos dessa geração. Bella Campos: Linda demais! Talentosa! Que esse trabalho seja maravilhoso para você! Você é potência pura! Não se assuste ao perceber que isso incomoda. Paolla Oliveira me deixa boquiaberta em tudo que se propõe a fazer. Uma deusa”, declarou ela.

A apresentadora falou, também, sobre a vontade de acompanhar a novela como espectadora.

“Fui chamada para fazer uma participação e, infelizmente, não pude fazer, mas fiquei feliz demais pelo convite, porque serei espectadora assídua! E estarei aqui aplaudindo cada um de vocês! Que seja um sucesso! Só vocês sabem o nível de dedicação para esse trabalho acontecer! Já estou ansiosa! Noveleira ativar”, finalizou.