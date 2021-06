Tatá Werneck fica revoltada após fã pedir para ela imitar Paulo Gustavo: ‘Você é imbecil?’

Tatá Werneck, que sempre abre uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os fãs, se revoltou após um fã pedir para ela imitar o ator Paulo Gustavo, que morreu no mês passado, vítima do novo coronavírus.

“Você é imbecil? Sério, você é imbecil, garoto?”, disparou a apresentadora. Que apagou o post e explicou: “Até apaguei porque não quero estimular mais ódio no mundo, mas como são sem noção. Fora as perguntas sem noção sobre ele. Bom, mas me acalmei e apaguei”.

Werneck ainda pediu para que os seus seguidores evitassem falar do saudoso amigo com ela. “Por favor, não vamos usar o nome do Paulo para caixinhas de perguntas. Por favor.”

