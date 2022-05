Tatá Werneck fala sobre um ano sem Paulo Gustavo: ‘Sonho quase todo dia com você’

Tatá Werneck usou suas redes sociais para homenagear Paulo Gustavo. Nesta quarta-feira (4), a morte do comediante completa um ano. A apresentadora publicou uma foto do amigo e dissertou em longo texto sobre as saudades.





“Me pergunto como você deve estar. Eu sonho com você quase todo dia . Você já aparece com cara de ‘fala, gente. Eu tava descansando’. Eu fico te perguntando nos sonhos sobre tudo. Você me diz que está bem. Já até gargalhou algumas vezes. Você deve estar satisfeito por ver tanta gente que te ama. Deve estar puto por ver gente que não era amiga se fazendo. Deve estar bolado quando alguém posta foto sua que você acha que não saiu bem. Você deve estar fazendo comentários incríveis. Sua maneira de ver a vida fez história. Sua vida fez história. Você é vida pura. Eu amo você. Um abraço especial para @dealucia66 @juamaral00 e @thalesbretas e nos meninos também”

A apresentadora compartilhou a mesma foto em seus stories com homenagem: “Te amo”.