Tata Werneck explica motivo de Adriano Imperador abandonar gravação do ‘Lady Night’

Tata Werneck usou o seu perfil no Instagram, na última quinta-feira, 15, para esclarecer o cancelamento da gravação de um dos episódios do “Lady Night”, do Multishow, após Adriano Imperador, convidado da vez, abandonar o estúdio, nesta semana.

O ex-jogador de futebol deixou o estúdio, na Globo, sem participar da gravação, dando margem para rumores de possíveis polêmicas nos bastidores da atração.

A apresentadora, no entanto, esclareceu o mal-entendido. Segundo ela, a gravação atrasou e Adriano não podia esperar mais.

+ Tata Werneck homenageia elenco de ‘Vale Tudo’ e diz que quase fez teste para a novela

“Houve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos. Mas assim, ele foi um amor comigo. Me chamou para jantar com a família dele”, disse.

Tata ainda compartilhou uma foto ao lado do Imperador durante um jantar. Bem-humorada, ela brincou na legenda da postagem: “Ganhei um amigo com coxa maior que meu tronco que uma bica eu vou parar na Guatemala. Meu pai tinha acabado de ler o livro dele e ele tem uma história de superação muito bonita”.