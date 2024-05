Tatá Werneck diz que não se separou de Rafa Vitti e justifica: ‘Não somos casal que posta’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 20:10 Para compartilhar:

Tatá Werneck respondeu à pergunta de um fã questionando se ela e seu marido, Rafael Vitti, teriam se separado. O comentário foi feito em um story do Instagram da atriz neste sábado, 18, e dizia: “Você não separou do Rafa, não, né? Não vi mais vocês juntos nos stories”.

“Não. Nós não somos um casal que fica postando as coisas. Não somos. Por exemplo, não somos essas pessoas que ficam: ‘sextou!’, e põe um dedo do pé entrelaçado, tocando a taça de vinho”, respondeu a atriz, que ainda destacou não tirar “tantas fotos” com o marido.

Tatá Werneck e Rafael Vitti são casados desde 2019 e juntos têm uma filha, Clara, de quatro anos de idade. Os dois são conhecidos pela carreira como atores em novelas e outras produções, especialmente na Globo. Tatá também é humorista.