Tatá Werneck dá selinho em Belo na estreia do ‘The Masked Singer 2025’

A nova temporada do programa The Masked Singer Brasil começou na tarde deste domingo, 12, na TV Globo, e já teve um momento inusitado: a humorista Tatá Werneck arrancou um selinho do cantor Belo.

O momento ocorreu logo no início do programa, quando Eliana, que faz sua estreia nos domingos da Globo, apresentava o corpo de jurados.

Neste ano, além de Belo e Tatá, Tony Ramos e Sabrina Sato compõem a bancada – na estreia, contudo, a humorista Dani Calabresa substitui a apresentadora.

Ao ser apresentada, Tatá Werneck brincou sobre os seus colegas: “Muito feliz de estar ao lado do Tony Ramos, esse homem maravilhoso, e do Belo, que eu nem achava belo e agora acho.”

“Fala a verdade”, respondeu o cantor.

Nesse momento, a atriz se aproximou do artista e deu um beijo nele.