Tata Werneck conquista 39 milhões de seguidores no Instagram e se torna a 2ª celebridade mais seguida do Brasil

Tatá Werneck mostrou que tem muita influencia na web. A apresentadora do Lady Night, da Globo, alcançou a marca de 39 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, com isso, ultrapassando a sua amiga, a atriz Bruna Marquezine, que conta com mais de 38 milhões se seguidores em seu perfil.

Após conquistar os 39 milhões de seguidores, Tatá só ficou atrás da cantora Anitta, que lidera o ranking com mais de 44 milhões de admiradores em sua rede social.

Com o nascimento da filha, Clara Maria, a popularidade de Tatá Werneck aumentou totalmente devido todas as suas publicações fofas envolvendo sua herdeira. Após o nascimento da filha, a apresentadora aumentou cerca de 1,2 milhão.