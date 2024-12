Tata Werneck confunde seguidores ao brincar sobre renovação de votos de casamento

A apresentadora Tata Werneck, 41 anos, confundiu os seguidores ao brincar sobre renovação de votos de casamento com Rafael Vitti, 29, nesta segunda-feira, 30. Ela compartilhou registros românticos do casal, que está em viagem à praia para passar o Réveillon.

Em seu perfil no Instagram, Tata publicou imagens do que seria uma celebração de casamento, com os amigos presentes.

“Na verdade não estamos vestidos. E não é o Rafa. Casei com um brother num chroma. Eu disse ‘sim’ e ele disse ‘fod&$’”, escreveu ela em uma das postagens no Feed.

Em outra publicação, ela confessou que a renovação de votos não passou de uma brincadeira.

“Mais registros desse dia especial. Amigos não casamos. Apenas choveu durante a viagem e estamos sem ter o que fazer. Beijão! Feliz ano novo!”, escreveu ela, explicando que usou inteligência artificial para montar as imagens.

Através das publicações os seguidores desejaram felicidades ao casal.

“Foi o casamento artificial mais natural que já fui”, comentou um internauta. “Tô confusa. Casaram, mesmo?”, questionou uma seguidora. “Eu já ia dar parabéns pro meu casal”, lamentou outro admirador, após se dar conta de que não passava de uma trollagem.

Tata e Rafa Vitti estão juntos desde 2017, e oficializaram a união, no civil, em outubro de 2019. Naquele mesmo mês nasceu Clara Maria, filha única do casal, atualmente com 5 anos de idade.

