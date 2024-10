Tata Werneck comemora ‘boom’ de ‘Lady Night’ com Narcisa e Inês Brasil, e nega desconforto com convidadas

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 25/10/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Tata Werneck, 41 anos, está feliz da vida com a repercussão de seu programa de entrevistas, o “Lady Night”, do Multishow, após a apresentadora levar ao palco ninguém menos que Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil, no episódio que foi ao ar nesta semana.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, a atriz e comediante comemorou o sucesso da atração.

“Narcisa e Inês eu sempre quis, já estava um tempo falando que queria levar as duas, mas acho que ninguém quis, na época, porque a Narcisa já é muito potente. Mas eu falei: ‘Quero essa junção das duas’. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão”, declara a artista, nos bastidores do lançamento da nova linha “Total Prevenção Ativa”, da Colgate, em São Paulo.

Tatá aproveitou a ocasião para negar a impressão que possa ter deixado em parte do público de desconforto perante à desenvoltura das convidadas, que tomaram conta do palco com comentários divertidos e palavrões.

+ Tata Werneck faz 41 anos; relembre momentos marcantes da artista

“Eu sabia exatamente o que fazer. E o que eu tinha que fazer era justamente não atrapalhar. E como entrevistadora eu acho que eu tenho que saber quando eu entro e que o programa tem que render o tempo inteiro”, explica.

“Então, se eu tiver que fazer render, eu vou fazer. Se tem duas potências, como as duas ali, respondendo os maiores absurdos da maneira mais carismática e inteligente, só o que eu tenho que fazer é não atrapalhar”, completa ela, que ainda brincou com a postura de “cuidadora” das famosas.

“[Tive que] ficar, tipo: ‘Cuidado com a janela! Não cai na piscina’, sabe? [risos]”. “Eu sabia que não poderia fazer nada para atrapalhar aquele conteúdo, cara, histórico para a cultura pop”, reforça a apresentadora, enaltecendo um dos pontos mais marcantes do episódio.

“Quando as duas descobriram que nasceram no mesmo dia, eu falei: ‘Meu Deus, só podia ser mesmo’ [risos]”, diverte-se. “Eu nem coloquei [o quadro do] especialista nesse programa, né? Para ter mais tempo com as duas”.

Com a cabeça a mil e cheia de planos, Tata Werneck já pensa nas próximas temporadas do “Lady Night”. “Agora eu quero o contrário, quero o programa da Inês com a participação da Narcisa”, adianta revelando um desejo antigo que ainda não conseguiu realizar para a sua atração.

“Eu quero levar a Nicole Bahls e vários outros convidados, porque, às vezes, as pessoas não tinham liberação por um motivo ou outro. Então, acho que agora eu vou conseguir”, frisa.

Sobre a atual temporada do programa, a apresentadora destaca os próximos nomes de peso que irão sentar em seu sofá azul. “Ainda terão muitos programas maravilhosos. Tem o do Matheus Nachtergaele, que está muito emocionante, da Débora Falabella, Ivete [Sangalo] também, que eu estava esperando há muitas temporadas para conseguir levar. Eu amei todos”, encerra.