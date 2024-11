Tatá Werneck comemora alta hospitalar da avó: ‘Um milagre!’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 14:49 Para compartilhar:

Tatá Werneck utilizou as redes sociais para compartilhar o alívio com a alta da avó, Dona Vera, do hospital. A idosa foi hospitalizada no último sábado, 9.

Ao lado de uma sorridente Vera, a apresentadora expressou sua gratidão nos comentários: “Um milagre! Vovó está em casa. Uma senhora de 89, que estava com pneumonia nos dois pulmões, sem conseguir falar ou andar, precisando de 02, volta pra casa melhor do que nunca! Lúcida, curada e feliz!”

A artista ainda aproveitou para agradecer aos médicos e responsáveis pelos cuidados da idosa no hospital. “Agradeço demais a equipe de limpeza do hospital São Vicente, de nutrição, todos os maqueiros, técnicos de enfermagem, todos da enfermagem, recepção e médicos maravilhosos! Obrigada, Dr. Marcelo Assad que cuida da minha família! Te amamos!”

“Te amamos! Obrigada, Dr. Marcelo Kal que é chefe do CTI do hospital pelo tratamento humano e acolhedor!”, continuou.

No final do post, Tatá não esqueceu de falar com os seguidores que expressaram suas preocupações com Vera. “E obrigada a vocês que rezaram! A oração de vocês fez toda diferença! Obrigada meu Deus amado milagroso que eu amo mais que tudo!”

A comediante já havia pedido orações para a idosa recentemente. Pelo Instagram, ela escreveu: “Somos tantos e acredito na fé das pessoas …queria pedir orações pra minha avó amada Vera que se internou novamente”.