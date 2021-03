Tatá Werneck choca seguidores com foto de biquíni

A humorista Tatá Werneck surpreendeu os seguidores do Instagram com uma foto em que aparece tomando sol de biquíni. A barriga sarada e as pernas bronzeadas da artista chamaram a atenção dos fãs, que não deixaram de elogiá-la nos comentários.

“Não coloquei filtro de celulite não, tá? São minhas mesmo”, ironizou a comediante. “Que celulite, Tatá? Você está linda”, disse uma fã. “Que corpo hein minha filha?! Qual segredo Tatá?”, perguntou outro. “Putz cadê? Tô tentando achar Haha”, questionou uma terceira.

