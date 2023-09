Tata Werneck brinca sobre abrir o relacionamento com Rafa Vitti: ‘Ele não sabe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 8:39 Compartilhe

Juntos há sete anos, Tata Werneck e Rafa Vitti levam o relacionamento com bom-humor nas redes sociais. Na segunda-feira, 25, por exemplo, a atriz expôs algumas curiosidades sobre o casal no Instagram, durante uma interação com os seguidores.

Questionada se sente ciúmes do atual papel de Rafa, Hélio em “Terra e Paixão”, que protagoniza beijos com a personagem Petra (Debora Ozório), Tata declarou: “Não só não sinto ciúmes como outro dia assisti. Percorri toda a gengiva e ali foi”.

A atriz também aproveitou para responder sobre a possibilidade de abrir o relacionamento. “Deus me livre! Não tem a menor condição. Tenho amigas que têm que são muito felizes, mas prefiro ter relacionamento fechado onde eu abro e ele não sabe, e ele abre e ele não sabe”, refletiu em tom de brincadeira.

