Tatá Werneck apresenta novo visual e ganha elogios: ‘Perfeita’

Tatá Werneck, 40 anos, resolveu dar uma renovada no visual e saiu do salão repaginada, nesta terça-feira, 4, e usou as redes sociais para apresentar o resultado.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, humorista e apresentadora anunciou a novidade ao publicar cliques, mostrando que aderiu a mechas mais claras para iluminar os fios longos.

“Cheguei com um grisalho equivalente a dois campos de futebol e saí com mechas com ascendentes em gêmeos, lua em libra e sol em leão”, brincou ela na legenda da publicação no Feed.

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram a nova aparência da famosa.

Adriane Galisteu aprovou a novidade e reagiu com emojis de coração. “Maravilhosa demais”, disse uma seguidora. “Era isso o que estava faltando em você… para o Lady [Night], loira! Sempre!”, disparou mais uma usuária da plataforma, “Perfeita”, enalteceu mais uma fã.

