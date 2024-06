Tatá Werneck abre o jogo sobre problema conjugal na pandemia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 15:51 Para compartilhar:

A apresentadora e atriz Tatá Werneck revelou nesta sexta-feira, 7, que passou por uma crise no casamento com Rafa Vitti durante a pandemia de Covid-19. O relato foi dado ao apresentador Pedro Bial no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo.

“A gente perdeu a conversa, mas não perdeu a p*taria”, brincou, referindo-se à atração sexual. “Ficamos um tempo como inquilinos, morando juntos na pandemia”, contou Tatá. E explicou que tinha, com o marido, conversas como: “‘Boa tarde, o seu carro está na frente do meu’. ‘Perdão, a senhora pagou a conta?’. ‘Claro que sim'”.

Apesar disso, a apresentadora relatou que o casal conseguiu se reconectar: “Nós nos recuperamos. Hoje em dia temos amor, temos sexo e conversa”.

Juntos desde 2017, Tatá e Rafa se casaram em 2019. Os dois são pais de Clara, de 4 anos.

Durante a entrevista, a apresentadora ainda revelou que pretende ter mais filhos, mas teme pela carreira. “Isso tem um pouco a ver com a coisa da mulher no mercado de trabalho. […] Eu precisaria sair um pouco de cena para ter outra filha e isso é um pouco desnivelado”, lamentou.

Assista:

Tatá Werneck revelou que viveu uma crise em seu relacionamento com Rafa Vitti: “Normalmente, os casais dizem que perderam a atração, mas continuam conversando. A gente, em um dado momento, perdeu a conversa, mas não perdeu a putaria”. pic.twitter.com/cpLOzNMi0O — poponze (@poponze) June 8, 2024