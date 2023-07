Tata Estanieck fala sobre maternidade: ‘Preciso lembrar que sou a adulta da relação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 16:13 Compartilhe

A apresentadora Tata Estanieck, 29 anos, usou as redes sociais, no último domingo (30), para desabafar sobre os desafios da maternidade.

Mãe de Beatriz, de 3 anos, e de Caio, de 2 meses, ela revelou que a chegada do segundo filho representou novos rumos na educação da primogênita.

“Só hoje já perdi as contas de quantas vezes precisei respirar fundo e contar até 10. Educar uma criança não é fácil”, iniciou ela na legenda ao publicar um registro da família no Instagram.

“Com a chegada do mais novo, é mais desafiador ainda! Todo dia preciso me lembrar que eu sou a adulta da relação e que o cérebro maduro é o meu”, disse Tata.

A comandante do podcast PodDelas aproveitou para elogiar o marido, o youtuber Julio Cocielo.

“Que bom que tenho um parceiro pra enfrentar comigo essa missão difícil que é a da educação! Quando eu perco a paciência, ele assume! Quando ele já não sabe mais o que fazer, eu assumo! E assim vamos levando, com a certeza que estamos dando o nosso melhor”, declarou ela.

No dia 21 de julho, a influenciadora encantou os seguidores ao compartilhar registros do segundo mesversário do menino. Para a ocasião especial, a família se fantasiou com uniformes de Power Rangers.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Júlio Cocielo Estaniecki (@cocielo)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias