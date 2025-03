‘Tarzan sem Chita’,diz chefe da Conmebol sobre times brasileiros

SÃO PAULO, 18 MAR (ANSA) – Após condenar o racismo em um discurso feito em português, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, causou polêmica ao fazer uma analogia envolvendo um macaco ao responder uma pergunta sobre como seria os torneios da entidade sem os clubes brasileiros.

Depois do jovem jogador Luighi, do Palmeiras, ter sofrido racismo de torcedores do Cerro Porteño, do Paraguai, durante um jogo válido pela Libertadores Sub-20, a presidente da equipe alviverde, Leila Pereira, sugeriu que os times brasileiros deixassem de disputar as competições da Conmebol.

“Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível”, afirmou o dirigente paraguaio ao site BolaVip, citando a icônica personagem da série Tarzan.

Após seu comentário ter tido uma repercussão extremamente negativa, Domínguez divulgou um comunicado pedindo desculpas sobre o episódio.

“Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém.

A Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros”, escreveu. (ANSA).