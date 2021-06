Tartaruga de 200kg ameaçada de extinção é encontrada morta em praia de São Paulo

Uma tartaruga-de-couro foi encontrada na areia de uma praia em Itanhaém, no litoral de São Paulo. As causas da morte do animal serão investigadas pelo do Instituto Biopesca. As informações são do UOL.

A tartaruga foi encontrada por funcionários do Biopesca durante uma execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que percorre o litoral paulista. Segundo o instituto, o corpo do animal, pesando 226 kg e com 1,92 de comprimento, estava encalhado na praia e foi recolhido com o apoio Prefeitura de Itanhaém. O cadáver será levado para a sede do Biopesca, em Praia Grande, onde será feita a necropsia que definirá as causas da morte.

Devido ao peso do animal, foi necessário o apoio de um trator para fazer a retirada da tartaruga da faixa de areia da praia.

O Biopesca informou que a espécie consta como vulnerável à extinção e um dos fatores é a pesca de arrasto que favorece a mortalidade desses animais.

Veja também