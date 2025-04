‘Tarifas dos EUA podem causar crise humanitária’, alerta China

PEQUIM, 12 ABR (ANSA) – O governo chinês alertou que a introdução contínua de tarifas pelos Estados Unidos poderá causar sérios danos aos países em desenvolvimento e até mesmo desencadear uma crise humanitária.

Em uma videochamada com a chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, declarou que as “contramedidas decisivas” de Pequim visam proteger seus direitos e interesses legítimos, bem como defender a justiça e a imparcialidade na comunidade internacional.

“Essas ‘tarifas recíprocas’ dos EUA infligirão sérios danos aos países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos, e podem até mesmo desencadear uma crise humanitária”, afirmou o ministro, acrescentando que Washington causou “enorme incerteza e instabilidade” no mundo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país está em uma “boa posição” em relação ao tarifaço. O republicano também destacou sua relação com o mandatário chinês, Xi Jinping.

“Sempre me dei bem com Xi. Acredito que algo positivo sairá da China”, comentou.

De acordo com a Bloomberg, Trump teria isentado smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos das tarifas recíprocas. As exclusões dizem respeito a discos rígidos, processadores e chips de memória, que são produtos populares que não são fabricados nos EUA. (ANSA).