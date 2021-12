Tarifas de energia no país devem ter alta de 19% em 2022, prevê TR Soluções

SÃO PAULO (Reuters) – Com a disparada dos custos de geração de energia elétrica, a conta de luz pode registrar um aumento médio de 19% no próximo ano no país, conforme estimativa da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada no setor elétrico.

Grande parte da alta esperada reflete o déficit entre os custos com a geração de energia e os valores arrecadados nas contas através das bandeiras tarifárias, o que acaba sendo repassado na conta de luz, importante item considerado nos índices inflacionários.

Pelas projeções da TR, o saldo negativo da Conta Bandeiras, a ser considerado nos eventos tarifários das distribuidoras de 2022, deve chegar a 17,8 bilhões de reais.

Também vão impactar a conta de luz os aumentos das tarifas das distribuidoras nos processos de revisão previstos para o primeiro semestre, que levam em conta índices inflacionários.

A perspectiva de uma elevação de dois dígitos das tarifas no próximo ano está no radar do governo e da Aneel, que preparam medidas para atenuar o reajuste.

Entre as ações está um novo empréstimo às distribuidoras de energia, que virá para reduzir o déficit da Conta Bandeiras e bancará outras ações emergenciais tomadas no gerenciamento da crise hídrica.

Nesta semana, o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, disse que o aumento médio das tarifas de energia em 2022 será “muito inferior” à projeção de 21% que consta em documento oficial da Aneel.

De acordo com Pepitone, o número não considera ações de gestão tarifária que já estão na agenda da Aneel, como a antecipação de um aporte de 5 bilhões de reais em recursos da capitalização da Eletrobras e a redução do serviço da dívida de Itaipu.

(Por Letícia Fucuchima)

Saiba mais