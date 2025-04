Tarifas adicionais de Trump sobre produtos chineses chegam a 145%

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (10) que as tarifas adicionais sobre produtos chineses serão de 145%, uma decepção para os mercados financeiros, que ainda alimentavam esperanças de uma desescalada na guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Na véspera, o presidente norte-americano fez uma guinada de 180 graus para concentrar o ataque na China e dar um pequeno alívio aos demais parceiros comerciais dos Estados Unidos que, apesar disso, continuam sujeitos a tarifas aduaneiras adicionais de 10% sobre suas exportações para a maior potência mundial.

Diante da decisão de Pequim de revidar, Trump anunciou na quarta-feira que a sobretaxa sobre os produtos chineses será de 125%.

Nesta quinta-feira, a Casa Branca esclareceu em um decreto que isso representa, na verdade, um aumento das tarifas aduaneiras para 145%, já que os 125% se somam aos 20% aplicados à China no contexto da luta contra o tráfico de fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

E esclarece os termos: a sobretaxa afetará a maioria dos produtos chineses, mas não todos. Ficam isentos, por exemplo, os semicondutores. E essas tarifas se somam às que já estavam em vigor antes de Trump retornar à Casa Branca em janeiro.

As bolsas norte-americanas abriram em baixa e continuam em queda livre: por volta das 16h10 GMT (13h10 de Brasília), o Dow Jones perdia 4,20%, o Nasdaq -5,78% e o S&P 500 -4,71%.

O petróleo e o dólar também caem em meio ao temor de uma desaceleração da atividade econômica.

O ouro atingiu um novo recorde histórico.

Os mercados asiáticos e europeus, no entanto, subiram após a queda do dia anterior (+9% em Tóquio, +4,53% em Frankfurt, +3,83% em Paris).

– “Em pé de igualdade” –

Isolada em sua luta contra a administração norte-americana, Pequim continua enfrentando Washington. Promete “lutar até o fim”, sem, no entanto, fechar a porta para um acordo.

“A porta está aberta às negociações, mas esse diálogo deve ocorrer em pé de igualdade e com base no respeito mútuo”, advertiu o Ministério do Comércio chinês.

Enquanto aguarda um possível acordo, Pequim anunciou que reduzirá o número de filmes norte-americanos exibidos em seu território.

Depois que Trump suspendeu por 90 dias suas chamadas “tarifas recíprocas” para quase 60 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, o bloco europeu suspendeu sua resposta para “dar uma chance às negociações”, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Caso as negociações não avancem, a UE colocará em vigor as contramedidas anunciadas sobre os produtos norte-americanos.

O principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, declarou à CNBC que a taxa mínima universal de 10%, que entrou em vigor no sábado, provavelmente será mantida.

Segundo ele, Washington precisava “criar pressão suficiente” sobre seus parceiros para repatriar as atividades industriais para os Estados Unidos.

– “É outro mundo” –

Nesta quinta-feira, a Asean, bloco de dez países do sudeste asiático, comprometeu-se a “não impor medidas de retaliação” contra os Estados Unidos.

O Vietnã, atingido por uma tarifa de 46%, também afirmou que comprará mais produtos norte-americanos em troca de um acordo.

Segundo Donald Trump, mais de 75 países já demonstraram interesse em negociar com os Estados Unidos.

Na noite de terça-feira, Trump disse que muitos líderes estrangeiros estão “beijando sua bunda” para chegar a um acordo.

Mas, segundo o economista e prêmio Nobel Joseph Stiglitz, os países não sabem “como negociar” com os Estados Unidos porque “não há nenhuma teoria econômica por trás do que ele [Donald Trump] está fazendo”.

“É outro mundo”, comentou ele em entrevista ao programa independente Democracy Now!

A ofensiva tarifária obriga uma movimentação no cenário comercial.

A UE anunciou nesta quinta-feira que os 27 países-membros iniciarão negociações com os Emirados Árabes Unidos para um acordo de livre comércio.

