Tarifaço de Trump derruba bolsas europeias; Milão cai 3,6%

MILÃO, 3 ABR (ANSA) – O anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra países do mundo todo provocou pânico nos mercados acionários da Europa nesta quinta-feira (3).

A medida entra em vigor em 5 de abril e prevê alíquota de 20% contra mercadorias provenientes da União Europeia, um dos principais aliados dos EUA no cenário internacional. Já o Reino Unido arcará com uma taxa de 10%.

Em meio a esse cenário, a Bolsa de Valores de Milão encerrou o pregão desta quinta com queda de 3,6%, para 37.070 pontos, movimento seguido por Paris (-3,31%), Frankfurt (-3,01%), Londres (-1,55%) e Madri (-1,08%).

Estima-se que as principais bolsas europeias tenham queimado 422 bilhões de euros em valor de mercado de suas empresas listadas em um único pregão.

Investidores temem os efeitos potencialmente recessivos de uma escalada da guerra comercial de Trump, que deve provocar reações em cadeia no mundo todo. (ANSA).