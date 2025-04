Tarifaço de Trump começa a entrar em vigor

WASHINGTON, 5 ABR (ANSA) – Entraram em vigor neste sábado (5) as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra importações provenientes de quase todos os países do mundo.

Inicialmente, será cobrada a alíquota base de 10%, mas, a partir do dia 9 de abril, passam a valer as taxas “recíprocas” de até 50%, que variam de acordo com o país.

Inicialmente, a Casa Branca divulgou que o teto seria imposto a Lesoto, na África, e Saint-Pierre e Miquelon, departamento ultramarino da França no Atlântico Norte, mas depois o governo americano revisou a tarifa contra o arquipélago para 10%.

A maior parte dos países, como Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Nova Zelândia e Reino Unido, permanecerá apenas com a tarifa base de 10%.

Já a China arcará com uma alíquota de 34% e anunciou uma retaliação na mesma moeda contra as mercadorias americanas, enquanto Coreia do Sul, Japão, União Europeia e Israel, históricos aliados dos EUA, terão tarifas de 25%, 24%, 20% e 17%, respectivamente.

O tarifaço provocou um terremoto em mercados acionários mundo afora, enquanto investidores temem os efeitos potencialmente recessivos da guerra comercial deflagrada por Trump.

A medida prevê isenções das novas tarifas para uma série de produtos, como petróleo bruto e derivados, medicamentos, urânio, titânio e semicondutores. Já automóveis, aço e alumínio estão sujeitos à alíquota de 25% anunciada recentemente pelo presidente, independentemente do país de origem. (ANSA).