Tarifa zero: cidade cearense decreta o fim das catracas em todos os ônibus municipais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2024 - 13:09 Para compartilhar:

Com a segunda maior população do estado do Ceará, Caucaia completa 3 anos do programa de tarifa zero no transporte público, o Bora de Graça, em todo seu território de 1.227,9 km². Lançado em setembro de 2021, no auge da pandemia, a ideia, vista com desconfiança no início, se consolidou e provou que é possível ser replicada em outras cidades.

O programa impactou a população em vários aspectos, representando um ganho econômico e social. Com transporte de graça há mais acesso à cultura e lazer, além de permitir que quem está em busca de trabalho não tenha custo nos percursos a procura de um emprego. Avanço também na questão ambiental, com a redução de veículos nas ruas, há menos emissão de CO2 e maior fluidez do trânsito.

Por tantos bons motivos, e para reafirmar a consolidação do “Bora de Graça”, a prefeitura do município promove a remoção definitiva das catracas que ainda permanecem nos 70 ônibus da frota operacional, que ainda representavam a necessidade de pagar por uma passagem.

Além de desnecessárias, já que não existe mais a cobrança da passagem, ou o uso do vale-transporte, os equipamentos nos ônibus provocavam desconforto para mulheres grávidas, pessoas obesas e obstáculo para deficientes físicos, e visa promover a igualdade nas cerca de 2 milhões de viagens realizadas mensalmente.

O memorial

No próximo dia 12 de setembro, além do ato simbólico de retirada dos equipamentos dos primeiros ônibus, o evento “Abolição das Catracas” inaugurará um memorial. O artista Narcélio Grud vai transformar o agora objeto do passado em obras de arte. As esculturas serão instaladas na praça do Anfiteatro, onde servirão de memória de um passado recente e objeto interativo para a população.

“A inspiração veio de transformar a um objeto limitante, que requer que você faça um pagamento para poder transpassar, para um outro ponto, que é de uma flor chamada dente-de-leão, que tem por natureza soltar suas sementes com o vento, trazendo um significado de liberdade, libertação”, explica o artista.

Serviço

A Abolição das catracas

Data: 12/9/2024

Local: Praça do Anfiteatro, Av. Coronel Correia, Centro, Caucaia.

Horário: 9h