Tarifa total sobre China vai a 145%, incluindo 20% antes de tarifas recíprocas, diz Casa Branca

Em resposta às medidas de retaliação da China, o governo dos EUA elevou a tarifa sobre produtos chineses para 125%, substituindo a taxa anterior de 84%, conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Casa Branca. Como essa tarifa se soma aos 20% já vigentes antes das tarifas recíprocas, a carga tributária total norte-americana sobre importações da China agora chega a 145%.

A decisão visa retaliar a imposição de uma tarifa de 84% pela China sobre produtos americanos, medida que Pequim adotou após os EUA aumentarem seus próprios impostos no início do mês.

O texto da Casa Branca justifica a mudança como necessária para combater “políticas industriais chinesas que prejudicam a manufatura dos EUA”.

Enquanto a tarifa sobre a China dispara, outros 75 parceiros comerciais terão suas taxas específicas suspensas por 90 dias, substituídas por uma alíquota única de 10%.

A medida beneficia países que, segundo Trump, demonstraram “alinhamento com os EUA em segurança e comércio justo”.

Além disso, importações de baixo valor (como pequenas encomendas da China) terão tarifas por item postal aumentadas de US$ 75 para US$ 100 em maio e US$ 200 em junho, fechando brechas que permitiam evitar taxações mais altas.