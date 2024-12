Tarifa dos trens e Metrô de SP vai subir para R$ 5,20 a partir de janeiro

O valor da tarifa dos trens e Metrô de São Paulo aumentará para R$ 5,20 a partir do dia 6 de janeiro de 2025, anunciou a STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos) nesta quinta-feira, 26.

De acordo com o governo do estado, o reajuste previsto é inferior à inflação de 5,09%, com base na projeção do IPC-FIPE. Segundo a administração de São Paulo, o novo valor reflete a necessidade de manter a sustentabilidade e qualidade dos serviços públicos prestados.

Segundo as autoridades, o valor foi decidido “após análise das despesas operacionais crescentes, incluindo custos com manutenção, infraestrutura e pessoal”. Todas as gratuidades existentes serão mantidas.

Conforme a STM, o objetivo do reajuste é manter a eficácia e a segurança do sistema do transporte público. O governo do estado apontou que a receita adicional com o novo valor será reinvestida na modernização e expansão da infraestrutura.

O último reajuste da tarifa da CPTM e metrô ocorreu em janeiro de 2024, quando o valor que estava congelado desde 2020 saltou de R$ 4,40 para R$ 5. Ainda nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo declarou que ocorrerá um aumento na tarifa de ônibus da cidade para um valor entre R$ 5 e R$ 5,20.