Tarifa do VLT Carioca tem aumento de 6,6% e custará R$ 4,05

Agência Brasil 04/08/2022 - 17:29 Compartilhe

A partir de amanhã (5) o VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos) fica mais caro. O valor da passagem vai passar de R$ 3,80 para R$ 4,05. A mudança representa um aumento de 6,6%. Desde o início da operação, em 2016, essa é a primeira vez que o valor é alterado.

O VLT percorre a região central e portuária da cidade, em três linhas. Faz ligações entre ônibus, trens, barcas e metrô. São 29 estações, entre elas, a Central do Brasil, a Rodoviária do Rio e o Aeroporto Santos Dumont.

O VLT Carioca permite a integração com os ônibus municipais, sendo possível fazer duas viagens de ônibus e uma de VLT, dentro do período estabelecido pelo Bilhete Único Carioca, pagando apenas a diferença entre as passagens.

Com o aumento, a tarifa se iguala à cobrada nos ônibus municipais e, com isso, a integração não terá custos adicionais até alteração do valor de alguma das passagens.

O transporte também faz parte do Bilhete Único Intermunicipal que garante conexões com trens, barcas e ônibus intermunicipais pelo valor máximo de R$ 8,55, seguindo as regras estabelecidas pelo governo do Estado. Para ter direito ao Bilhete Único, é preciso estar com o cartão cadastrado no benefício.

A transferência entre as linhas do sistema ou nova viagem no mesmo sentido em até uma hora, contada a partir da validação do cartão no ato de embarque, continua gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala