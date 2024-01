Tarifa de Metrô, CPTM e EMTU passa hoje de R$ 4,40 para R$ 5

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 7:05 Para compartilhar:

A tarifa do transporte sobre trilhos em São Paulo aumenta hoje de R$ 4,40 para R$ 5. O mesmo ocorre com os ônibus operados pelo Estado, via Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). Não haverá reajuste dos ônibus sob administração da Prefeitura na capital paulista.

O reajuste atinge a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e as concessionárias, como a da Linha 4-Amarela. Por isso, em casos de integração na capital paulista, apenas o valor do transporte sobre trilhos será considerado como maior, a partir de hoje. A integração Metrô/CPTM com ônibus custará R$ 8,20 para as recargas na modalidade bilhete comum.

Com o reajuste de 13,6%, os passageiros terão de pagar, em média, R$ 26,40 a mais por mês no transporte sobre trilhos em dias úteis. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alegou que, se os valores não fossem corrigidos, haveria a possibilidade de o serviço “cair de qualidade”. Partindo do Índice de Preços Ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas -Fipe (IPC-Fipe), o porcentual é menor do que a inflação de 28% acumulada desde 2020, quando aconteceu a correção anterior das passagens.

Além disso, conforme o governador, para manter os subsídios que ajudam a manter as passagens ao preço de R$ 4,40, seria necessário tirar dinheiro de áreas prioritárias, como saúde, o que desequilibraria as contas públicas. Tarcísio disse também que o governo continuará aportando subsídios e que vai gastar cerca de R$ 2 bilhões para o funcionamento da atividade. “O subsídio ainda vai ser pesado em 2024. O reajuste que está sendo aplicado não traz neutralidade para a tarifa, não traz a receita neutra. Ou seja, o Estado ainda vai aportar dinheiro para subsidiar o transporte.”

Quem tiver créditos no Bilhete Único, o cartão de transporte da capital paulista, comprados antes da virada do ano, poderá utilizá-los no valor da tarifa antiga. O mesmo vale para o cartão TOP, que atende a Grande São Paulo. Isto é, se uma pessoa carregou R$ 300 em um dos cartões de transporte aceitos pelo Metrô e CPTM até ontem, ela vai pagar R$ 4,40 em cada passagem até os créditos se esgotarem. A partir da próxima recarga, o valor atualizado, de R$ 5, começará a ser cobrado. O mesmo vale para integrações: quando o passageiro pegar ônibus e metrô, o valor será o mesmo de 2023, R$ 7,65.

Os valores citados consideram a tarifa comum. Para estudantes ou demais modalidades, o preço pode variar e chegar até a metade da tarifa ou zero.

Hoje, por causa do programa municipal de tarifa zero, as catracas de ônibus terão passagem livre na capital. O mesmo deve ocorrer no aniversário da cidade, no dia 25.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

