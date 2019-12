Tarifa contra Brasil não tem a ver com China, mas manipulação cambial, diz Ross

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira que o restabelecimento de tarifa anunciado ontem pelo presidente Donald Trump contra o aço e o alumínio de Brasil e Argentina não tem a ver com a situação no comércio com a China. “As tarifas contra Brasil e Argentina não tem a ver com a China, mas com a manipulação cambial”, disse Ross, durante entrevista à rede CNBC.

Ross disse que os EUA são o principal cliente do aço do Brasil, por isso o País teria ficado “chateado” com o anúncio de Trump.