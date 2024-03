Target supera expectativas de lucro no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A Target registrou lucro líquido de US$ 2,98 por ação no quarto trimestre de 2023, maior do que o ganho de US$ 1,89 apurado em igual período de 2022, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. O resultado ficou bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,42 por ação.

A receita da rede varejista americana teve expansão anual de 1,7% no trimestre, a US$ 31,92 bilhões, graças a uma semana adicional de vendas. Desconsiderando-se a semana extra, as vendas comparáveis recuaram 4,4%. O consenso da Factset era de US$ 31,83 bilhões e queda de 4,5% nas vendas comparáveis.

A empresa, que tem sede em Minneapolis, prevê para o primeiro trimestre lucro por ação de US$ 1,70 a US$ 2,10 e recuo de 3% a 5% nas vendas comparáveis. As projeções da FactSet para período são de lucro por ação de US$ 2,08 e declínio de 3,6 nas vendas comparáveis.

Às 10h10 (de Brasília), a ação da Target saltava 8,2% nos negócios do pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

