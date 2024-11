Target admite desafios, relata vendas praticamente estagnadas e ação desaba 20% no pré-mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 14:13 Para compartilhar:

A ação da Target despenca 20% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, após a varejista informar vendas praticamente estagnadas, em meio a persistentes desafios de custos.

Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 20, a empresa registrou lucro líquido de US$ 854 milhões no terceiro trimestre fiscal, uma queda de 12% em relação a igual período do ano passado. O resultado representa um ganho de US$ 1,85 por ação em termos ajustados, aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,30.

As receitas totais subiram 1,1% no confronto anual e somaram US$ 25,7 bilhões nos três meses encerrados em 2 de novembro. Esse número também frustrou as projeções do mercado, de US$ 25,9 bilhões. As vendas comparáveis tiveram variação positiva de 0,3% no período, bem menos que o avanço de 1,5% esperado.

“Encontramos alguns desafios únicos e pressões de custos que tiveram impacto em nosso desempenho final”, admitiu o CEO da Target, Brian Cornell.

Por volta das 08h54 (de Brasília), a ação da empresa desabava 18,54%, depois de recuar cerca de 20% nas mínimas do dia logo após a divulgação do balanço.