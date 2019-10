Tardelli fica fora de treino e desfalca Grêmio contra o Atlético-MG

Diego Tardelli não enfrentará seu ex-time neste domingo. O atacante do Grêmio ficou de fora do treino deste sábado e virou desfalque para o confronto com o Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Brasileirão. André deve ser o seu substituto no ataque gremista.

Tardelli foi a baixa do treino para ser preservado para a sequência do time gaúcho na temporada. Como aconteceu na semana passada, o Brasileirão terá rodada no meio da próxima semana. O Grêmio enfrentará o Bahia. Além disso, ainda neste mês o time de Renato Gaúcho terá o jogo da volta contra o Flamengo, pela semifinal da Copa Libertadores, no Maracanã.

Já o zagueiro Pedro Geromel foi relacionado para o duelo deste domingo. Recuperado de lesão, ele voltou ao time na vitória sobre o Ceará na quarta-feira. Esperava-se que o defensor fosse preservado no fim de semana por ainda estar voltando ao time. Mas o treinador confirmou sua presença na lista.

Como o treino foi fechado, não foi possível confirmar a equipe titular testada pelo treinador neste sábado. Mas Geromel participou normalmente da atividade recreativa que fechou o dia e foi aberto à imprensa.

Tardelli não será a única baixa do Grêmio nesta rodada. Renato Gaúcho também não poderá contar com Matheus Henrique, Everton e Kannemann, convocados para as seleções brasileira e argentina, respectivamente. Já o volante Maicon é dúvida porque também está voltando de lesão e poderá ser poupado.

Confira abaixo a lista dos relacionados do Grêmio:

Goleiros: Paulo Victor e Brenno;

Laterais: Galhardo, Léo Moura, Cortez e Capixaba;

Zagueiros: Geromel, David Braz, Paulo Miranda;

Volantes: Michel, Maicon, Rômulo e Thaciano;

Meias: Alisson e Patrick;

Atacantes: Luan, Pepê, André e Luciano.