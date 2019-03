Tardelli está ansioso para o Gre-Nal: ‘Vamos esquecer a derrota para o Libertad’

Diego Tardelli está ansioso para a sua estreia no Gre-Nal, domingo, às 19 horas, pelo Campeonato Gaúcho. Experiente, o atacante afirmou, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que a derrota para o Libertad pela Copa Libertadores precisa ser esquecida. “Não podemos cair nessa semana.”

Aos 33 anos, o jogador, que já disputou clássicos regionais em São Paulo e Minas Gerais, ressaltou a importância do Gre-Nal. “Todo mundo diz que o clássico no Sul é diferente. Estou ansioso para a minha estreia. Estamos classificados para o mata-mata, mas uma vitória no clássico é muito importante para o restante do campeonato.”

Tardelli encara com tranquilidade a forte concorrência por uma vaga no ataque gremista. “Respeito meus colegas, mas acredito no meu potencial e, quando estiver em forma, vou brigar de igual para igual com o Everton, Vizeu, André e Marinho. Aí o problema vai ser do Renato (Gaúcho).”

Os jogadores que não atuaram ou atuaram parcialmente contra o Libertad participaram de um coletivo que contou também com atletas do time sub-19, nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho.

O grupo foi a campo e trabalhou sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes. Os jogadores foram divididos em dois times. Enquanto o de cima tinha apenas jogadores do grupo principal, a segunda equipe também foi reforçada por atletas do sub-19.

Os titulares atuaram com Julio César; Thaciano, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Montoya, Jean Pyerre e Pepê; Diego Tardelli. Foi a primeira vez que Tardelli atuou como referência no ataque.

Um novo treino está previsto para esta quinta-feira, às 15h30. Atividades estão previstas para sexta e sábado antes do clássico com o Internacional.