Tarde demais? Dorival Júnior têm pouco tempo para preparar Flamengo para fases finais de Copas Treinador terá poucos dias de treino antes dos duelos contra Atlético-MG e Tolima-COL

Após meses de resultados e desempenhos ruins, o Flamengo resolveu demitir Paulo Sousa. O português foi trocado na última quinta-feira por Dorival Junior, que estreou com derrota para o Internacional, neste sábado, por 3 a 1. Agora, o treinador tem pouco tempo para colocar o time nos trilhos para as fases finais das copas.





Nas próximas semanas, o Flamengo tem duelos importantes pela Copa do Brasil e Libertadores. Os dois torneios entram em fases de oitavas de final e Dorival Júnior terá que correr contra o tempo para recuperar o bom futebol do Flamengo e a postura dos jogadores em campo, aspecto criticado pela torcida.

O Flamengo encara o Atlético-MG, no dia 22 de junho, em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, fora de casa. Antes disso, o Rubro-Negro tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro contra Cuiabá, no dia 15, no Maracanã, e o próprio Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 19.

Deste domingo até o duelo contra o Galo na Copa do Brasil, Dorival Júnior terá apenas 10 dias, sendo dois deles com jogos. Se levadas em consideração viagens e folgas, o técnico terá cerca de uma semana apenas de treinos com o grupo principal para implementar a metodologia de trabalho.

Uma semana depois do duelo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, o Flamengo encara o Deportes Tolima-COL, pelas oitavas de final da Libertadores da América, fora de casa. Entre os jogos nas copas, encara o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no dia 25.

Nas primeiras semanas de julho, já ocorrem os jogos de volta das oitavas das copas. Diferente de Paulo Sousa, que teve pré-temporada, meses de trabalho e somou derrotas, e fracassos na Supercopa e Carioca, Dorival Júnior terá dias para tentar dar uma cara ao time e tentar manter viva a temporada Rubro-Negra.

