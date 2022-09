Tarde de domingo terá dois Corinthians jogando ao mesmo tempo

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 7:00 Compartilhe







Aquele torcedor do Corinthians que não costuma perder um jogo do clube, seja qual for a categoria ou até a modalidade, vai ter que se dividir em dois neste domingo (4). Isso porque as equipes profissional e sub-20 do futebol masculino entrarão em campo quase no mesmo horário.

A garotada do terrão inicia o importante duelo de volta da semifinal do Brasileirão da categoria às 15h, contra o Flamengo, na Gávea, às 15h.

Já às 16h, será a vez da equipe principal atuar. O clube alvinegro recebe o Internacional, na Neo Química Arena, em confronto direto pela quarta vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, que dá vaga direta à fase de grupos da LIbertadores, no ano que vem.

Com o jogo do sub-20 iniciando uma hora antes, a tendência é que a dose dupla do Timão ocorra no segundo tempo da partida da base, enquanto o primeiro tempo do jogo do ‘time de cima’ acontecerá.

Porém, o Timãozinho pode invadir até mesmo a etapa final da equipe profissional, caso seja derrotada pelo Fla no tempo normal por um gol de diferença, o que levará a decisão para os pênaltis, assim como foi nas quartas de final do Brasileiro Sub-20, contra o América-MG.

Na ocasião, a previsão de término do duelo de volta, que aconteceu no Parque São Jorge, era pouco antes das 18h, horário que o time profissional entraria em campo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Como a decisão contra o Coelho, na categoria inferior, foi definida nas penalidades, o duelo invadiu por alguns minutos a partida do principal time corintiano.

Tanto Flamengo e Corinthians, pelo sub-20, quanto Corinthians e Internacional, pelo profissional, terão transmissão em TV aberta.

O jogo da base terá exibição da Band para todo o Brasil, bem como também passará no SporTV através do sistema de canais por assinatura. Já o confronto pela Série A do Brasileirão passará na TV Globo para boa parte do Brasil (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE PB, MA, PA, AM, RO, AC RR, AP, DF e Varginha/MG), além do pay per view, através do Premiere, para todo o Brasil.

