Tarcísio: Vitória de Nunes é do pragmatismo e da periferia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 20:43

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou em discurso o resultado que garantiu a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) ante o candidato Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turno das eleições municipais. “Vitória de Nunes foi uma vitória maiúscula”, disse Tarcísio, enfatizando que a vitória do pleito “é do pragmatismo e da periferia”.

“Eleição foi dura e nacionalizada, mas a vitória dá esperança”, afirmou. O chefe do executivo estadual disse ainda que “identitarismo não enche barriga e não resolve nada”, e emendou com elogios ao prefeito reeleito. “Nunes é humilde e tem bom coração, fez muito por São Paulo”.

Tarcísio demonstrou surpresa com a diferença de votos entre Nunes e Boulos, e reiterou o papel da frente ampla na campanha. “Nem nos melhores sonhos imaginava mais de um milhão de votos de diferença. Vitória de Nunes é vitória da frente ampla”, reforçou.

O chefe do executivo estadual reafirmou a parceria com Nunes ao dizer que a porta do governo estará “sempre aberta”. Ele ainda falou em dobradinha com o atual prefeito e prometeu que São Paulo terá seus quatro melhores anos. Nunes, anteriormente, se referiu a Tarcísio como “líder maior”.

O governador de São Paulo ainda afirmou ser “uma pena” que, às vezes, a campanha vai para baixaria. Neste domingo, 27, sem apresentar provas, o chefe do executivo estadual disse que a inteligência havia interceptado trocas de mensagens entre membros de facções criminosas orientando o voto em Guilherme Boulos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) disse não ter recebido nenhum relatório sobre as supostas mensagens.