Tarcísio: ‘Sou bolsonarista, conservador e liberal’

Coluna do Mazzini 08/06/2024 - 14:20

Por Caroline Purificação, repórter da Coluna

Se havia alguma dúvida até este sábado sobre a posição política atual do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito da sua ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ficou clara no 3º Fórum Esfera na sua participação num painel:

“Eu sou bolsonarista e vou continuar sendo bolsonarista. E isso significa que eu sou conservador e sou liberal”, respondeu, provocado. E emendou falando em economia: “Eu acredito em um Brasil que aproveita o seu potencial de fazer a transição energética.”

Embora tenha ocupado cargos relevantes de 2º escalão no Governo Dilma Rousseff (PT), Tarcísio é visto com perfil técnico porém cria eleitoral de Bolsonaro, em cujo Governo foi ministro de Infraestrutura entregando bons resultados, o que o levou a ser eleito no maior colégio eleitoral do Brasil.

Nos últimos dias, alguns famosos bolsonaristas colocavam em xeque sua fidelidade ao padrinho, diante da especulação de que Tarcísio pode trocar o Republicanos pelo PSD de Gilberto Kassab, mais alinhado ao Governo de Lula da Silva, em vez de se filiar ao PL de Bolsonaro.

O governador deu uma alfinetada no Governo do PT, que sucedeu a gestão do aliado:

“No período que Bolsonaro foi presidente a gente enfrentou uma pandemia e entregou um Brasil crescendo, gerando empregos, com déficit de quedas… enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória se encerrou de 2019 a 2022.”

O 3º Fórum Esfera Brasil, realizado no Hotel Jequitimar, no Guarujá (SP), começou nessa sexta com intensa programação em painéis de diferentes assuntos até este sábado.