Tarcísio se diz otimista com questão fiscal, mas pontua ‘preocupação’ com déficit e gastos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse estar “preocupado” com o olhar do governo sobre a relação fiscal. Apesar de ver um cenário positivo, destacado por ele, o Executivo pode “desperdiçar uma oportunidade” se não se atentar ao tema, avalia o dirigente estadual.

“Eu espero que a gente tenha atenção com a questão fiscal, que é a alavanca para o Brasil”, disse Tarcísio, na manhã desta sexta-feira, 6, após evento promovido pela Comunitas.

Para ele, existe uma elevação de déficit e de gasto público, pontos que o governo federal deverá se debruçar no futuro. “Acho que em algum momento a gente vai ter que ter uma atenção no que diz respeito à contenção de gastos e isso é fundamental”, pontuou.

Encontro

O governador também comentou brevemente sobre o saldo do seu encontro com deputados federais e senadores eleitos por São Paulo, após um jantar realizado na noite da quinta-feira, 5.

Ele disse que foram apresentadas as demandas do Estado para os parlamentares, e falou em uma bancada “extremamente comprometida com as questões de São Paulo”.

“A gente pode colocar demandas, eu tenho certeza que essas demandas vão ser observadas com carinho na hora da elaboração do orçamento deste ano”, disse Tarcísio.

