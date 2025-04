Tarcísio refaz anúncio de programa habitacional e retira menção ao MCMV

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), refez o anúncio do programa Casa Paulista, desta vez sem participação do governo federal.

Na semana passada, Tarcísio anunciou 30 mil novas unidades habitacionais, em parceria de R$ 1 bilhão com o Minha Casa, Minha Vida, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

Nesta segunda, 14, o governador divulgou novamente o investimento dando enfoque apenas na iniciativa estadual.

“A gente pode falar sem medo de errar: é o maior programa habitacional da história do Estado de São Paulo. E é o maior programa do Brasil em andamento”, disse Tarcísio. “Às vezes, o MCMV (Minha Casa, Minha Vida) não fecha sem o subsídio do Estado. É o subsídio estadual que permite àquele cidadão conseguir comprar uma unidade.”