Tarcísio escolhe Gilmaci Santos como novo líder para tentar minimizar relação com Alesp

O deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos) será o novo líder de governo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 8, após uma ligação com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Gilmaci substituirá o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), que focará na campanha eleitoral pela prefeitura de Guarulhos. A tendência é que ele acumule a liderança com a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento.

O nome de Gilmaci Santos é uma tentativa de melhorar o relacionamento com a Alesp e ganhar mais tranquilidade em votações de projetos de interesse do governo. Desde que assumiu, o Palácio dos Bandeirantes teve dificuldades em manter unidade entre os aliados e conseguiu emplacar as pautas de interesse de Tarcísio no sufoco.

Deputados já tinham reclamado das dificuldades nas articulações desde o ano passado e acreditam que o governo deve ter mais tranquilidade nas votações. Nos bastidores, Gilmaci é visto como um dos principais articuladores em prol do governo e tem trânsito tanto na base quanto na oposição.

O novo líder chegou a ser cotado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) em 2023, mas foi preterido após uma articulação entre Gilberto Kassab e Valdemar Costa Neto, que indicaram Marco Bertaiolli para o cargo. Ele também esteve próximo da presidência da Alesp, mas o cargo deve se manter com André do Prado (PL).