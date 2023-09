Tarcísio emplaca Bertaiolli no TCE com holerite de R$ 41 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 14:49 Compartilhe

A Assembleia Legislativa de São Paulo indicou o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) – nome apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas – para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O projeto de decreto legislativo 32/2023, com a indicação de Bertaiolli, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 6. Ele deverá ocupar a cadeira do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, que se aposenta.

Aos 75 anos de idade, Edgard está no TCE desde 1991.

A indicação de Bertaiolli foi assinada por 62 deputados, entre os 94 da Casa. O nome ainda será submetido ao Plenário da Assembleia. Ele vai passar por arguição no próximo dia 12, a partir de 10 horas, no Plenário Juscelino Kubitscheck.

Quem saiu derrotado na disputa pelo cargo no TCE, vitalício e com holerite de R$ 41,3 mil – além de regalias inerentes ao cargo -, foi o advogado Maxwell Borges de Moura Vieira (37 votos), que tinha como padrinho o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

Outros dois candidatos receberam menos apoio – Ricardo Madalena (30 votos) e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis (5).

Como mostrou o Estadão, na véspera da votação na Assembleia, Tarcísio se reuniu com parlamentares em mais uma tentativa de emplacar Bertaiolli na Corte de Contas do Estado.

Oficialmente, a indicação de Bertaiolli é exclusiva da Assembleia. O Tribunal de Contas possui um quadro de sete conselheiros – quatro são de escolha do Legislativo e três do Palácio dos Bandeirantes.

Ainda durante o mandato de Tarcísio outras três cadeiras ficarão vagas na Corte de Contas, todas em 2025:

– Robson Marinho, vaga da Assembleia, assumiu o cargo em 1997 (Governo Mário Covas);

– Antonio Roque Citadini, o decano, vaga do Bandeirantes, assumiu o posto em 1988 (Governo Orestes Quércia);

– Sidney Beraldo, vaga da Assembleia, tomou posse em 2012 (Governo Geraldo Alckmin);

– Conselheiros de contas que se aposentam durante gestão Tarcísio de Freitas

O Tribunal é responsável por analisar as contas do governador, das secretarias de Estado e de 644 prefeituras e câmaras de vereadores paulistas – só não fiscaliza as contas da Prefeitura da Capital, que se submete ao Tribunal de Contas do Município.

O Regimento Interno do Tribunal prevê que, em caso de vacância do cargo de conselheiro, o posto será ocupado por um auditor escolhido pelo Pleno da Corte.

O auditor pode ficar no cargo, no máximo, por 90 dias seguidos. Depois desse período, deve ser substituído por outro auditor. Não há, porém, prazo para que o novo conselheiro seja definido, o que depende apenas do responsável pela seleção.

O governador tem três vagas a seu critério, mas apenas uma é de livre escolha. As outras duas são destinadas ao corpo de auditores e ao Ministério Público de Contas, o que significa que a seleção deve ser feita pelo chefe do Executivo – dentre esses profissionais.

Deputado federal, em segundo mandato na Câmara, Marco Aurélio Bertaiolli nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Aos 55 anos, é formado em Administração e já foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual.

